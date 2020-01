Awaryjne lądowanie w Warszawie. Pilot zgłaszał problemy techniczne

Z informacji przekazanych przez portal eska.pl wynika, że samolot z Krakowa do Warszawy miał wylądować o godzinie 6:46 na lotnisku Chopina. Przed lądowaniem pilot zgłosił problemy, przez co służby lotniska były w stanie gotowości, by w razie potrzeby pomóc kierującemu maszyną. Asysta okazała się zbędna, a samolot bezpiecznie wylądował. Jak przekazał w rozmowie ze stacją rzecznik lotniska, na pokładzie maszyny należącej do LOT-u było około 80 osób. Reporterzy RMF FM przekazali z kolei, że samolotem leciało 70 pasażerów i żadnemu z nich nic się nie stało. Wspomniana maszyna to kanadyjski Bombardier Q400 Dash.

