Koronawirus z Chin. MSZ wydało nowe zalecenia dla podróżnych

W prowincji Hubei, w centralnej części Chin, stale rośnie liczba zakażeń wirusem 2019-nCoV. Miejscowe władze wprowadziły dla wielu miast prowincji, w tym stolicy Wuhan, rygorystyczne ograniczenia w poruszaniu się osób i pojazdów obejmujące m.in. zakaz opuszczania miasta. Resort odradza podróże, które nie są konieczne na pozostałe terytorium Chińskiej Republiki Ludowej (poza Hongkongiem i Makao).

W trakcie pobytu w Chińskiej Republice Ludowej należy liczyć się z różnego rodzaju ograniczeniami wprowadzanymi przez miejscowe władze w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa 2019-nCoV. Osoby z podejrzeniem zarażenia się wirusem są kierowane na przymusową kwarantannę. Występują także coraz liczniejsze ograniczenia w przemieszczaniu się po kraju, a niektóre zagraniczne linie lotnicze zmniejszają liczbę połączeń z Chinami. Wobec bardzo dynamicznie rozwijającej się sytuacji mogą również wystąpić utrudnienia związane z powrotem z Chin.

Od początku czerwca 2019 r. w Hongkongu mają miejsce masowe protesty, podczas których dochodzi do gwałtownych starć między demonstrantami a policją, także z użyciem broni palnej. Należy spodziewać się utrudnień w ruchu na terenie miasta, w tym zamykania stacji metra (MTR) oraz czasowego zawieszania lotów z lotniska międzynarodowego. MSZ zaleca bezwzględne unikanie zgromadzeń publicznych i śledzenie komunikatów Konsulatu Generalnego RP w Hongkongu.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

GIS ostrzega przed podróżami do Azji

Główny Inspektorat Sanitarny wydał specjalny komunikat, w którym odradza wycieczki do Azji. „Z dniem 23 stycznia 2020 r. wszystkie loty z Wuhan zostały odwołane. Został również wstrzymany cały transport publiczny oraz dalekobieżny. Podobne środki ostrożności zostały również wdrożone w innych regionach Chin. Miejsca spotkań publicznych zostały zamknięte do odwołania, a władze miast zalecają unikanie uczestnictwa w różnego rodzaju spotkaniach grupowych. Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do rejonów Azji Południowo-Wschodniej” – podkreślono. Szczególne środki ostrożności powinny zachować osoby, które podróżują do miejsc, gdzie istnieje wysokie ryzyko występowania wirusa. Do tej pory wirusa wykryto: w Chinach, Japonii, Stanach Zjednoczonych, Tajwanie, Korei Południowej, Tajlandii i we Francji.

Czytaj także:

Co z wycieczkami do Azji? Zapytaliśmy biura podróży