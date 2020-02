Czy Polacy powinni nosić maseczki ochronne? Minister zdrowia wyjaśnia

Łukasz Szumowski pojawił się w „Kwadransie Politycznym” na antenie TVP1. Minister zdrowia zaznaczył, że jak do tej pory w Polsce nie potwierdzono jeszcze żadnego przypadku koronawirusa. – Testy na koronawirus są zakupione, w drodze do Polski – dodał zaznaczając przy tym, że dla polskich pacjentów większym problemem jest grupa, ponieważ „na nią ludzie umierają”. – Wirus z Wuhan jest podobnie groźny jak wirus grypy, ma podobną śmiertelność. Jest mniej groźny od SARS – podkreślił. Minister zdrowia odniósł się także do tematu maseczek ochronnych, których brakuje w polskich aptekach. – Jeżeli jesteśmy chorzy to zakładamy maseczkę, by nie zarażać. Ludzie zdrowi nie muszą chodzić w maseczkach. Pamiętajmy o higienie – zaapelował Szumowski.

Jednym z tematów poruszanych podczas wywiadu była tzw. opłata cukrowa, która zakłada opłatę bazową na wysoki poziom cukru w napojach. – Im mniej koncerny dodadzą cukru w napojach, tym mniej opłat będą płacić – podkreślił szef resortu zdrowia. Dodał, że „najwięcej pustych kalorii, cukrów wpływa do dzieci poprzez napoje” .

„Prędzej czy później ten wirus się pojawi”

Przypomnijmy, o koronawirusie Łukasz Szumowski mówił już 29 stycznia na antenie Polsat News. – W tym momencie w Polsce nie ma potwierdzonego koronawirusa. Na pewno prędzej czy później ten wirus się pojawi. Nie ma co zastanawiać się czy on będzie, czy go nie będzie. Na pewno będzie – stwierdził minister zdrowia.

