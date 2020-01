Polska szykuje się na koronawirus. Ministerstwo zamówiło testy

Jak w „Kwadransie politycznym” na antenie TVP1 wyjaśnił Łukasz Szumowski, to firmy farmaceutyczne odpowiadają za tworzenie testów na koronawirusy. – Bo to jest nowy wirus. Po poznaniu jego składu firmy zaczęły produkować testy. Zakupiliśmy je. Właśnie dochodzą. Będą w Polsce dzisiaj lub jutro – wyjaśnił minister zdrowia. Tym samym osoby z podejrzeniem koronawirusa będą mogły być skutecznie diagnozowane na terenie naszego kraju, a laboratoria nie będą musiały wysyłać próbek do innych państw.

Koronawirus „na pewno” pojawi się w Polsce

Minister zdrowia zaznaczył, że jak do tej pory w Polsce nie potwierdzono jeszcze żadnego przypadku koronawirusa. – Testy na koronawirus są zakupione, w drodze do Polski – dodał zaznaczając przy tym, że dla polskich pacjentów większym problemem jest grupa, ponieważ „na nią ludzie umierają”. – Wirus z Wuhan jest podobnie groźny jak wirus grypy, ma podobną śmiertelność. Jest mniej groźny od SARS – podkreślił. Minister zdrowia odniósł się także do tematu maseczek ochronnych, których brakuje w polskich aptekach. – Jeżeli jesteśmy chorzy to zakładamy maseczkę, by nie zarażać. Ludzie zdrowi nie muszą chodzić w maseczkach. Pamiętajmy o higienie – zaapelował Szumowski.

Przypomnijmy, o koronawirusie Łukasz Szumowski mówił już 29 stycznia na antenie Polsat News. – W tym momencie w Polsce nie ma potwierdzonego koronawirusa. Na pewno prędzej czy później ten wirus się pojawi. Nie ma co zastanawiać się czy on będzie, czy go nie będzie. Na pewno będzie – stwierdził minister zdrowia.

Czym jest koronawirus?

Liczba zachorowań na koronawirus 2019-nCoV, który miał swój początek w chińskim mieście Wuhan, lawinowo rośnie. W czwartek 30 stycznia rano mowa była już o ponad 7,5 tys. zarażonych osób i 170 przypadkach śmiertelnych. Choroba rozprzestrzeniła się do kilkunastu krajów. Przypadki zachorowań odnotowano m.in. w Tajlandii, Japonii, Korei Południowej, na Tajwanie, w Nepalu, Wietnamie, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Stanach Zjednoczonych i Australii. Wirus trafił już do Europy: Francji i Niemiec.

