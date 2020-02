Jest komunikat GIS w sprawie studentów, którzy wrócili do Polski z Wuhan

Główny Inspektorat Sanitarny wydał komunikat w sprawie trzech studentów Politechniki Rzeszowskiej, którzy wrócili z wymiany studenckiej z chińskiego Wuhan. Po przyjeździe do kraju przebywali w odizolowaniu. „GIS informuje, że trzech studentów z Politechniki Rzeszowskiej, który wrócili z Chin i zostali skierowani na obserwacje do Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, wypisano do domu, a ich wyniki badań w kierunku koronowirusa są ujemne” – napisano w komunikacie.

Koronawirus „na pewno” pojawi się w Polsce

Minister zdrowia zaznaczył, że jak do tej pory w Polsce nie potwierdzono jeszcze żadnego przypadku koronawirusa. – Testy na koronawirus są zakupione, w drodze do Polski – dodał zaznaczając przy tym, że dla polskich pacjentów większym problemem jest grupa, ponieważ „na nią ludzie umierają”. – Wirus z Wuhan jest podobnie groźny jak wirus grypy, ma podobną śmiertelność. Jest mniej groźny od SARS – podkreślił. Minister zdrowia odniósł się także do tematu maseczek ochronnych, których brakuje w polskich aptekach. – Jeżeli jesteśmy chorzy to zakładamy maseczkę, by nie zarażać. Ludzie zdrowi nie muszą chodzić w maseczkach. Pamiętajmy o higienie – zaapelował Szumowski.

Przypomnijmy, o koronawirusie Łukasz Szumowski mówił już 29 stycznia na antenie Polsat News. – W tym momencie w Polsce nie ma potwierdzonego koronawirusa. Na pewno prędzej czy później ten wirus się pojawi. Nie ma co zastanawiać się czy on będzie, czy go nie będzie. Na pewno będzie – stwierdził minister zdrowia.

