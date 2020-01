Kolejne nagranie polskiego studenta, który był w Wuhan. „Ostatni film z izolatki?”

Jeden ze studentów Politechniki Rzeszowskiej, który przyjechał do Polski z chińskiego Wuhan, zamieścił w sieci kolejne nagranie – tym razem zatytułowane Znamy wyniki! Ostatni film z izolatki? – Kilka godzin temu dostaliśmy z kolegami informację, że nie jesteśmy nosicielami wirusa i jesteśmy w pełni zdrowi – podkreślił student. Polak, który był w Wuhan pokazał, jak dokładnie wygląda izolatka, w której przebywa. Student przyznał, że wraz z kolegami przyjechał do szpitala w nocy i nawet nie wie, jak wygląda z zewnątrz budynek, w którym się znajduje. Mężczyzna podkreślił, że lekarze oraz pielęgniarki, którzy się z nim kontaktują, muszą nosić specjalne stroje, aby uniknąć ewentualnego zakażenia.

Komunikat GIS w sprawie studentów

Główny Inspektorat Sanitarny wydał komunikat w sprawie trzech studentów Politechniki Rzeszowskiej, którzy wrócili z wymiany studenckiej z chińskiego Wuhan. Po przyjeździe do kraju przebywali w odizolowaniu. „GIS informuje, że trzech studentów z Politechniki Rzeszowskiej, który wrócili z Chin i zostali skierowani na obserwacje do Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, wypisano do domu, a ich wyniki badań w kierunku koronowirusa są ujemne” – napisano w komunikacie.

