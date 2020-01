Episkopat zabrał głos ws. sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. „Kompromis jest możliwy”

List adresowany do prezesa PAN Jerzego Duszyńskiego oraz uczestników odbywającego się 31 stycznia „Forum dla praworządności” opublikowano na stronie Episkopatu. Abp Stanisław Gądecki wyraził w nim swoje poparcie „dla dialogu ws. sytuacji w wymiarze sprawiedliwości i narastającego konfliktu związanego z jego reformą” . Hierarcha zaznaczył też, że „konflikty nieustannie towarzyszą polityce” i stanowią naturalny element dobrze funkcjonującej demokracji. Zdaniem duchownego różnica zdań jest uprawniona i nie musi wynikać z „postawienia prywatnych czy partyjnych interesów ponad sprawami państwowymi” .

„Przedłużanie sporu szkodzi naszej ojczyźnie”

Przewodniczący KEP stwierdził, że obecny kryzys związany z wymiarem sprawiedliwości można potraktować szansę na to, by „po 30 latach od odzyskania niepodległości właściwe opisać ten ważny sektor działania państwa polskiego” . Przytoczył przy tym kilka reguł, które według niego powinny być zachowane, by osiągnąć wspomniany cel.

Pierwszą z zasad wymienianych przez abp Gądeckiego jest „załatwianie polskich spraw w Polsce” . „Jako Polacy powinniśmy znaleźć taki sposób rozmowy, który ostatecznie prowadzi do dobrego kompromisu i uczyni bezprzedmiotową zewnętrzną ingerencję” – czytamy w liście. Hierarcha zaznaczył również, że powinno się pamiętać o odpowiedzialności za instytucjonalny wymiar dobra wspólnego, a instytucje czasami wręcz należy reformować. „Trzeba jednak unikać tego, co mogłoby prowadzić do instytucjonalnego chaosu, a tym bardziej działań mających za cel doprowadzenie do zamętu” – dodał.

Kolejną regułą przytoczoną przez przewodniczącego KEP jest „autentyczne rozwiązanie spornych spraw”. Zdaniem abp Gądeckiego „kompromis jest możliwy, ponieważ pewne sprawy są podzielne” . „Nie musi być zwycięzców i pokonanych, tych, którzy mogą odejść z podniesioną głową, i tych, którzy wracają na tarczy” – podkreślił. Dla przeciwwagi hierarcha wymienił również sprawy „niepodzielne” takie jak ojczyzna, państwo i suwerenność. Hierarcha na zakończenie swojego listu zaznaczył, że w naszym kraju nie brakuje „ludzi światłych i szlachetnych”, którzy znajdą sposób na rozwiązanie polskich spraw mając przy tym świadomość, że „przedłużanie sporu szkodzi naszej ojczyźnie, jak również wszystkim obywatelom” .

Czytaj także:

Aresztowano księdza pedofila. Molestował ministranta w czasie trwania suspensy