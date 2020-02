Izolatki dla osób z podejrzeniem koronawirusa. Są zalecenia dla polskich szpitali

Kilka dni temu Ministerstwo Zdrowia opublikowało porady dla podróżnych, którzy wrócili do Polski z Chin i zaobserwowali u siebie niepokojące objawy. Resort zalecał wówczas, by osoby uskarżające się na kaszel i duszność oraz mające temperaturę ciała powyżej 38 stopni Celsjusza zgłaszały się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych. Na ten komunikat odpowiedział krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, publikując listę swoich zaleceń, które udostępnił Główny Inspektorat Sanitarny.

Zalecenia krajowego konsultanta:

w oddziałach zakaźnych lub szpitalach posiadających oddziały zakaźne należy wydzielić pomieszczenia / izolatki zapewniające izolację oddechową, pełniące funkcje punktu konsultacyjnego lub Izby Przyjęć

pomieszczenia winny być zabezpieczone w środki ochrony osobistej, termometry, pulsoksymetr

należy zapewnić dostęp do diagnostyki radiologicznej i laboratoryjnej

w miarę możliwości wdrożyć diagnostykę w kierunku grypy i ewentualnie innych patogenów oddechowych

zawiadomić sanepid terenowy o fakcie zgłoszenia się przypadku spełniającego kryteria podane w komunikacie Ministra Zdrowia

jeśli stan pacjenta wymaga – położyć w pomieszczeniu zapewniającym izolację oddechową

jeśli nie wymaga hospitalizacji należy go/ją pod opiekę poz-u z zaleceniem izolacji domowej

diagnostyka poszerzona w kierunku 2019-nCoV RNA jest możliwa w NIZP-PZH Warszawa, ul. Chocimska

leczenie objawowe – brak danych o możliwości leczenia przeciwwirusowego

postępowanie z osobami z kontaktu przejmuje Państwowa Inspekcja Sanitarna (Sanepid)

Czym jest koronawirus?

Liczba zachorowań na koronawirus 2019-nCoV, który miał swój początek w chińskim mieście Wuhan, lawinowo rośnie. W sobotę 1 lutego rano mowa była już o ponad 12 tys. zarażonych osób i 259 przypadkach śmiertelnych. Choroba rozprzestrzeniła się do kilkunastu krajów. Przypadki zachorowań odnotowano m.in. w Tajlandii, Japonii, Korei Południowej, na Tajwanie, w Nepalu, Wietnamie, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Stanach Zjednoczonych i Australii, Francji i Niemiec.

Czytaj także:

Zmarł z powodu koronawirusa. Jego krewny pobił lekarzy