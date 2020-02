Polacy ewakuowani z Wuhan. Wiadomo, gdzie zostaną przewiezieni

– W tej chwili przeprowadzamy operację umożliwiającą powrót 31 polskim obywatelom do kraju. I to jest operacja, która, można powiedzieć, jest w tej chwili już w fazie realizacji – mówił 1 lutego Szymon Szynkowski vel Sęk w Radiu Zet. – To jest raczej kwestia godzin niż kwestia wielu dni. To jest rzecz, która będzie zrealizowana możliwie szybko – dodał dopytywany, kiedy Polacy wrócą na teren Europy.

Z Paryża do Wrocławia

Słowa wiceministra spraw zagranicznych potwierdził wieczorem Mateusz Morawiecki. „W związku z sytuacją epidemiologiczną w chińskiej prowincji Hubei podjąłem decyzję o ewakuacji stamtąd obywateli Rzeczypospolitej Polskiej” – napisał na Facebooku. Premier dodał, że Polacy są w drodze do Paryża, „skąd zostaną przetransportowani specjalnymi wojskowymi samolotami Polskich Sił Zbrojnych do Wrocławia” .

Szef rządu zaznaczył jednocześnie, że na pokładzie nie ma osób z podejrzeniem chorób zakaźnych, ale po lądowaniu wszyscy i tak przejdą profilaktycznie szczegółowe badania. „Jestem w tej sprawie w stałym kontakcie ze wszystkimi podległymi mi służbami. Zdrowie naszych obywateli jest dla nas najwyższym priorytetem. Państwo Polskie?? nigdy nie zostawia Ich bez właściwej opieki” – podsumował Mateusz Morawiecki.

Nie wszyscy wrócą

Przypomnijmy, podczas porannej rozmowy z Radiem Zet Szynkowski vel Sęk Szynkowski vel Sęk powiedział też, że w Wuhan są osoby, które nie wyraziły chęci powrotu. – To jest kilka osób. To są najczęściej osoby związane więzami rodzinnymi, bliskimi z obywatelami Chin. Można to zrozumieć. Jeżeli nie ma zgody na wyjazd obywatela tamtejszego kraju, to czasami małżonkowie decydują się zostać – przyznał. Zapewnił jednak, że polska opieka konsularna pozostaje do dyspozycji tych obywateli.

Czym jest koronawirus?

Liczba zachorowań na koronawirus 2019-nCoV, który miał swój początek w chińskim mieście Wuhan, lawinowo rośnie. W sobotę 1 lutego rano mowa była już o ponad 12 tys. zarażonych osób i 259 przypadkach śmiertelnych. Choroba rozprzestrzeniła się do kilkunastu krajów. Przypadki zachorowań odnotowano m.in. w Tajlandii, Japonii, Korei Południowej, na Tajwanie, w Nepalu, Wietnamie, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Stanach Zjednoczonych i Australii, Francji i Niemiec.

