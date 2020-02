Czy PiS wyprowadzi Polskę z Unii Europejskiej? Najnowszy sondaż

„Jakie jest Pana(i) zdanie na temat obecności Polski w Unii Europejskiej? Czy Pana zdaniem Polska powinna opuścić UE, pozostać w UE?”– takie pytania zadano uczestnikom badania przeprowadzanego przez Kantar na zlecenie „Faktów” TVN i TVN24. Większość, bo 89 proc. respondentów odpowiedziało przecząco. Za tzw. polexitem było 6 proc. ankietowanych, a na wariant „nie wiem/trudno powiedzieć” wskazało 5 proc. osób biorących udział w sondażu.

Druga kwestia dotyczyła tego, czy zdaniem respondentów polityka rządu PiS może doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Twierdząco odpowiedziało 42 proc. ankietowanych, z czego opcję „zdecydowanie tak” wskazało 17 proc. osób, a wariant „raczej tak” 25 proc. 47 proc. osób biorących udział w sondażu twierdzi z kolei, że PiS nie doprowadzi do polexitu, przy czym 17 proc. stwierdziło, że „zdecydowanie” do tego nie dojdzie, a opcję „raczej nie” wybrało 30 proc. ankietowanych. Pozostałe 11 proc. pytanych nie wiedziało lub miało trudność ze wskazaniem odpowiedzi.

Sondaż przeprowadzano w dniach 29-30 stycznia, czyli na krótko przed brexitem. W badaniu przeprowadzanym metodą telefoniczną wzięło udział tysiąc pełnoletnich osób.

Co po brexicie?

Od 1 lutego do końca roku będzie trwał tzw. okres przejściowy, podczas którego obie strony mają negocjować przyszłe relacje, w tym te handlowe. W tym czasie w codziennych stosunkach między Wielką Brytanią i UE praktycznie nic się nie zmieni: nie zostaną wprowadzone nowe cła, nie będzie ograniczeń w transporcie, ani kontroli na granicy Unia Europejska – Wielka Brytania. To czas na negocjacje dotyczące umów handlowych i innych warunków dalszej współpracy. Jednak już teraz nastąpiły duże zmiany w zakresie politycznym. Od 1 lutego przedstawiciele brytyjskiego rządu nie będą już uczestniczyć w decyzjach dotyczących kształtu i przyszłości Unii, wygasły też mandaty brytyjskich europosłów.

Najbliższe miesiące to także czas dla tych obywateli z innych państw, którzy jeszcze nie złożyli wniosku o przyznanie statusu osoby osiedlonej. Z najnowszych danych wynika, że o takie prawo nie ubiegało się jeszcze blisko 400 tys. z 905 tys. Polaków mieszkających na Wyspach. Mają oni czas do 30 czerwca 2021 roku, a opieszałość w tym zakresie może nieść ze sobą poważne konsekwencje. Ci z kolei, którzy planują podróże do Wielkiej Brytanii lub z Wysp do innych państw mogą być spokojni – przez najbliższe 11 miesięcy mogą przemieszczać się bez konieczności posiadania paszportu czy wizy.

