Epidemia koronawirusa. Polskie uczelnie odwołują wyjazdy studentów i pracowników do Chin

Resort nauki poinformował, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa monitoruje wyjazdy polskich studentów i naukowców do Chin, oraz przyjazdy chińskich studentów i naukowców do Polski, które odbywają się w ramach wymiany międzyrządowej oraz porozumień międzyuczelnianych. MNiSW jest też w stałym kontakcie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, GIS oraz innymi resortami, w tym MSZ.

„Z napływających odpowiedzi wynika, że większość uczelni nie realizuje obecnie wyjazdów (planowane są na miesiące późniejsze) lub właśnie odwołała swoich studentów” – czytamy w przesłanym komunikacie. Resort podkreśla przy tym, że jest na etapie zbierania danych.

MNiSW podało, że 19 stycznia w Chinach w ramach umów bilateralnych między uczelniami przebywało łącznie 38 studentów i 1 pracownik akademicki, a do 27 stycznia br. wróciło 12 studentów.

Z danych ambasady Chin w Polsce wynika zaś, że w Chinach studiuje 2100 obywateli polskich, z czego 250 otrzymuje chińskie stypendia rządowe – podał resort nauki.

Z aktualnych danych MNiSW wynika, że żadne z dziewięciorga rządowych stypendystów z Polski w Chinach nie znajduje się w Wuhan, ani w prowincji Hubei. Według informacji przekazanych resortowi nauki przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w Polsce, w ramach programu Erasmus żadna ze współpracujących z Chinami polskich uczelni nie posiada obecnie studentów i pracowników w Chinach w ramach programu Erasmus+.

W Polsce przebywa grupa studentów z Chin. W semestrze zimowym 2018/2019 było to blisko 1171 osób, z czego 40 to stypendyści z Chin w ramach umowy międzyrządowej – wynika z danych resortu nauki. Najczęściej wybieranymi przez nich uczelniami są Uniwersytet Jagielloński (UJ), Uniwersytet Warszawski (UW) oraz Politechnika Wrocławska.

Uczelnie odwołują wyjazdy do Chin

Na UJ kolegium rektorskie zdecydowało w piątek o natychmiastowym wstrzymaniu wszystkich wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników do Chin oraz Hong Kongu, a także ich przyjazdów z tamtych rejonów – poinformował PAP rzecznik UJ Adrian Ochalik.

Natomiast UW wydał w piątek komunikat, w którym rekomenduje m.in. odwołanie wyjazdów indywidualnych i grupowych pracowników, doktorantów i studentów do Chin. Zaleca też swoim pracownikom, by wystąpić do chińskich partnerów UW z sugestią przełożenia wizyt delegacji z chińskich instytucji do czasu odwołania przez WHO stanu zagrożenia zdrowia publicznego.

Z kolei 21 studiujących na Politechnice Wrocławskiej osób z Chin przebywa we Wrocławiu od początku ubiegłego semestru (a więc przed pojawieniem się w Chinach wirusa – przyp. PAP) – przekazał PAP Michał Ciepielski z biura prasowego PWr. Podobna sytuacja jest na Uniwersytecie Opolskim i Politechnice Opolskiej, przy której działa Instytut Konfucjusza – jak poinformowali PAP przedstawiciele obydwu uczelni, studiujący tam Chińczycy są w Polsce od kilku miesięcy i nie odwiedzali swojej ojczyzny w ostatnich tygodniach.

Również na Uniwersytecie Łódzkim ok. 60 uczących się tam studentów z Chin przebywa w Łodzi od dłuższego czasu, a więc wykluczone jest zagrożenie koronawirusem. „Najprawdopodobniej przełożymy przyjazd kolejnej grupy chińskich studentów planowany na 20 lutego” – podał rzecznik UŁ Paweł Śpiechowicz.

Politechnika Warszawska do odwołania wstrzymała wymianę studencką i wizyty delegacji z Chin. Do kraju powróciły też trzy studentki, które przebywały w Pekinie. Jedna osoba z tej grupy, wróci w ciągu najbliższych kilku dni – podała Izabela Koptoń-Ryniec z PW.

Wyjazd kolejnej grupy studentów do Wuhan wstrzymała również Politechnika Rzeszowska (PRz) – ośmioro studentów miało wyjechać w połowie lutego. „Do odwołania wstrzymujemy także ogłaszanie kolejnego naboru, który miał być wiosną” – poinformowała PAP szefowa Działu Współpracy Międzynarodowej na uczelni Edyta Ptaszek.