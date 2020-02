Morawiecki uspokaja ws. koronawirusa: Polacy są bezpieczni. Ewakuowani z Wuhan są już w drodze do kraju

W niedziele 2 lutego wieczorem szef rządu Mateusz Morawiecki wystąpił wraz z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim i ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem na konferencji prasowej zwołanej do Kancelarii Premiera. Morawiecki zapewniał, że państwo podejmuje wiele działań, żeby zapewnić Polakom bezpieczeństwo przed koronawirusem z Wuhan.

– Wszystkie służby i ministerstwa, które mogą tu dopomóc są zaangażowane. Wobec paniki światowej wszyscy Polacy mogą liczyć na wsparcie i jesteśmy bezpieczni – zapewniał premier. – Nie odnotowaliśmy w Polsce żadnego przypadku pojawienia się tego wirusa. Polskie służby są bardzo dobrze przygotowane na pojawienie się w Polsce koronawirusa. – mówił na konferencji.

Premier opowiedział też o środkach, które są stosowane wobec osób, które przylatują do Polski z Chin.

– Pod stałą obserwacją wszyscy obywatele, ok. 500 osób, którzy mieli możliwość kontaktu z osobami zarażonymi tym wirusem – dodał. – Wszystkie osoby, które przylatują z Chin do Polski nie mają objawów, ale będzie monitorowany ich stan zdrowia. Ta akcja wymagała od nas skomplikowanych działań, także dyplomatycznych – podkreślił Morawiecki.

Polacy z Wuhan w drodze do kraju

Premier powiedział też, że Polacy ewakuowani z Wuhan są już w drodze do kraju. – Przetransportowaliśmy do Polski osoby, które mogłyby być w Chinach zagrożone potencjalnym kontaktem z tym wirusem. Dzięki akcji, w którą zaangażowane było także polskie MON, osoby z Francji są w tym momencie transportowane do Wrocławia. Tam są przygotowane środki do obserwacji tych osób i ich stanu zdrowia – oznajmił premier.

Premier podziękował również ministrom i służbom zaangażowanym w zapewnienie bezpieczeństwa przed koronawirusem. – Dziękuję Ministrowi Obrony Narodowej za sprawne udostępnienie sprzętu, Ministrowi Zdrowia, że całą sytuację monitoruje w celu wyłapania potencjalnych zagrożeń oraz dziękuję ratownikom zaangażowanym w tę akcję – powiedział Morawiecki.

