11-letnia Zuzia ma milion złotych długu. Ministerstwo Sprawiedliwości reaguje na tekst „Wprost”

„W Ministerstwie Sprawiedliwości od kilku dni podejmujemy interwencję w tej sprawie. W toku kontroli ustalono, że komornik bezprawnie zajmował rentę dziewczynki. Wedle naszych ustaleń, komornik już się z tego zajęcia wycofał. Zleciłem dalszą pilną kontrolę celem zbadania podstaw egzekucji”– napisał Sebastian Kaleta na Twitterze, odnosząc się do tekstu Szymona Krawca o 11-letniej Zuzi, która nie dość, że musi spłacić milion złotych długu, to jeszcze komornik zajął jej rentę po zmarłym ojcu.

Komentując wpis wiceministra sprawiedliwości Szymon Krawiec zauważył, że resort zajął się sprawą dopiero wówczas, gdy on zaczął interesować się sprawą Zuzi. „Ciekawe, co z tej inspekcji wyniknie, bo nawet jak komornik zaniecha działań, to właścicielem długu jest nadal firma windykacyjna. Dług nie zniknie, a wiadomo, że 11-latka za życia go nie spłaci” – zauważył. Odpowiadając na tę uwagę Kaleta zaznaczył, że zajęcie renty miało miejsce niezgodnie z prawe. „Teraz badamy podstawy samej egzekucji, bo to też budzi wątpliwości. Zrobimy wszystko by pomóc Zuzi” – dodał.

Przypominamy, że ruszyła zbiórka pieniędzy dla wymarzony rower dla Zuzi. 11-latkę można wesprzeć pod tym linkiem.