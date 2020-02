11-letnia Zuzia ma milion złotych długu. Ministerstwo Sprawiedliwości reaguje na tekst „Wprost”

„W Ministerstwie Sprawiedliwości od kilku dni podejmujemy interwencję w tej sprawie. W toku kontroli ustalono, że komornik bezprawnie zajmował rentę dziewczynki. Wedle naszych ustaleń, komornik już się z tego zajęcia wycofał. Zleciłem dalszą pilną kontrolę celem zbadania podstaw egzekucji”– napisał Sebastian Kaleta na Twitterze, odnosząc się do tekstu Szymona Krawca o 11-letniej Zuzi, która nie dość, że musi spłacić milion złotych długu, to jeszcze komornik zajął jej rentę po zmarłym ojcu.

Czytaj także:

Dramat 11-letniej Zuzi z Libiąża. Ma milion złotych długu. Komornik zabrał jej rentę