Makabryczne odkrycie w Małopolsce. Zakrwawione zwłoki dwóch osób na posesji

Do zdarzenia doszło w niedzielę 2 lutego w godzinach wieczornych. Policjanci z Karwodrzy w Małopolsce otrzymali zgłoszenie od mężczyzny, który znalazł ciało swojej 57-letniej matki z ranami ciętymi. Z kolei w studni znajdującej się na posesji leżało ciało 63-letniego mężczyzny, ubranego jedynie w majtki i t-shirt.

Służby zabezpieczyły na miejscu narzędzia, które według wstępnych hipotez miały posłużyć do pozbawienia kobiety życia. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają lokalne służby. Nieoficjalnie wiadomo, że mogło dojść do rozszerzonego samobójstwa. - Prowadzimy postępowanie w sprawie, zwłoki zostały zabezpieczone do sekcji - przekazał prokurator Marcin Stępień.

Na poniedziałek 3 lutego była planowana sekcja zwłok, której wyniki mają być znane we wtorek.

Czytaj także:

Warszawa. Uczniowie planowali zamach na szkołę? Policja zatrzymała 4 nastolatków