Nożownik na dworcu w Lublinie. Groził podróżnym, że wszystkich pozabija

W poniedziałek 3 lutego na teren poczekalni dwroca kolejowego w Lublinie wszedł mężczyzna, który miał przy sobie długi nóż. Jak podaje portal Lublin112, zaczął on grozić śmiercią podróżnym oczekującym na pociąg. Z relacji świadków zdarzenia wynika, że ludzie zaczęli w popłochu uciekać. Jeden z pasażerów relacjonował, że mężczyzna groził, że pozabija wszystkich wokół, po czym przyłożył sobie ostrze do szyi. – Na terenie dworca była też kobieta, o której mówił nożownik, że ją kocha i wszystko dla niej zrobi – opowiadał.

– Po chwili zareagowali ochroniarze, jeden starał się rozmawiać z mężczyzną, jednocześnie nie dopuszczał do niego osób postronnych – przekazał jeden z podróżnych. Po tym, jak pracownik ochrony opanował sytuację, agresor został nakłoniony do odłożenia noża. Na dworzec PKP w Lublinie przyjechała policja, a mężczyzna został przetransportowany do Szpitala Neuropsychiatrycznego.

