Sędzia Juszczyszyn zawieszony w obowiązkach. Decyzja Izby Dyscyplinarnej SN

„Izba Dyscyplinarna SN w II instancji: zawieszenie sędziego Pawła Juszczyszyna i obniżenie wynagrodzenia o 40 proc”. – poinformowała Polska Agencja Prasowa na Twitterze. Skład Izby uwzględnił więc zażalenie zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów na grudniową uchwałę I instancji – wyjaśnia TVP Info.

Przypomnijmy – pod koniec listopada prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie podjął decyzję o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna. W poniedziałek 23 grudnia Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła tę decyzję. Jak podał Onet, przyznano wówczas, że sędzia przekroczył swoje uprawnienia, ale jednocześnie zdecydowano, że może wrócić do orzekania. – Koniecznością zawieszenia sędziego Juszczyszyna w obowiązkach służbowych nie skutkuje m.in. ocena szkodliwości jego zachowania w odniesieniu do dobra służby sędziowskiej – powiedział w uzasadnieniu decyzji sędzia Adam Roch.

Jak poinformował Onet, pełnomocnik sędziego Pawła Juszczyszyna sędzia Dariusz Mazur stwierdził, że argumentacja członków Izby Dyscyplinarnej wskazywała na to, że „choć ich zdaniem błędną była decyzja sędziego Juszczyszyna o zażądaniu od Sejmu list poparcia do KRS – to jednak wydanie błędnego orzeczenia niekoniecznie musi być zbieżne z przewinieniem dyscyplinarnym, zasługującym na zawieszenie”.

