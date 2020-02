Wiceminister zdrowia: W Polsce jest kilkanaście osób z podejrzeniem koronawirusa

– Kilkanaście osób jest obecnie hospitalizowanych z podejrzeniem obecności koronawirusa, a ponad 500 jest w stałym monitoringu przez służby sanitarne – powiedział w poniedziałek 3 lutego wiceminister zdrowia Waldemar Kraska po spotkaniu z Andrzejem Dudą. – Wszystkie osoby, które przylatują do nas z Chin są pod ciągłym monitoringiem służb sanitarnych. Praktycznie codziennie są wywiady przeprowadzane z nimi, czy wykazują jakieś objawy chorobowe, czy nie – dodał. Na zorganizowanej konferencji głos zabrał także Błażej Spychalski. – Pan prezydent jest na bieżąco informowany o potencjalnym zagrożeniu koronawirusem. Pan minister Łukasz Szumowski jest w stałym kontakcie z panem prezydentem – stwierdził rzecznik Andrzeja Dudy.

Najnowszy bilans ofiar

We wtorek 4 lutego The Guardian podał, że w Hongkongu zmarła pierwsza osoba zarażona koronawirusem. To drugi po Filipinach przypadek śmierci osoby zakażonej koranawirusem poza obszarem Chin kontynentalnych. Według najnowszego bilansu ofiar, dotychczas z powodu koronawirusa zmarło 426 osób, a zainfekowanych jest ponad 20 tys. Amerykańska telewizja CNN podkreśla, że najnowsze dane oznaczają, że bilans ofiar koronawirusa jest wyższy niż epidemii SARS. Choroba, która szalała w Chinach w 2003 roku, pochłonęła w tym kraju życie 349 osób, 5 327 osób zostało zarażonych.

