Podkarpacie. Proboszcz ukradł prezerwatywy z Biedronki? „We wsi nie mówi się o czym innym”

Jasionka to wieś położona w gminie Trzebownisko w województwie podkarpackim. Od jakiegoś czasu lokalna społeczność żyje zmianą na stanowisku proboszcza w lokalnej parafii. Jeden z mieszkańców powiedział w Wirtualnej Polsce o zaskakujących praktykach księdza. – Podzielił nas na grupy po 20 domów. Każdej dał zeszyt i kazał nam chodzić po sąsiadach i zbierać pieniądze. Wszystkie kwoty mieliśmy notować, a potem mu przynosić – opowiadał mężczyzna. Z jego relacji wynika, że wokół proboszcza pojawiło się także wiele plotek natury osobistej. – Prosiliśmy, by nas zrozumieli. Baliśmy się o nasze córki, dzieci w szkołach, ale wtedy nic to nie dało. Dopiero teraz się ruszyło – dodał mieszkaniec Jesionki.

Jak ustaliła Wirtualna Polska, czarę goryczy przelał fakt, iż w połowie grudnia duchowny miał zostać przyłapany na kradzieży prezerwatyw w sklepie Biedronka w Krośnie. – Na terenie jednego z sieci sklepów w Krośnie policjanci podjęli interwencję w związku z kradzieżą. Zabezpieczyli monitoring. Trwają czynności wyjaśniające, dlatego nikt nie ma jeszcze postawionych zarzutów – powiedziała Patrycja Kandefer z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.

Co na to archidiecezja?

– Gdy wyszło, że to proboszcz, zrobił się wielki szum. Tydzień temu w niedzielę na mszy głównej o 11:00 oficjalnie przedstawiono nam nowego proboszcza. Usłyszeliśmy, że poprzedni odszedł na własną prośbę i dostał rok na to, by przemyśleć swoją przyszłość – skomentował jeden z mieszkańców podkarpackiej wsi.

Ks. Bartosz Rajnowski, rzecznik Archidiecezji Przemyskiej nie chciał komentować sprawy kradzieży. Duchowny przekazał jednak, że ksiądz Piotr W. złożył rezygnację z funkcji proboszcza i w związku z tym został zwolniony z pełnienia obowiązków w parafii i nie zostały mu przydzielone nowe obowiązki duszpasterskie.

