Pasażer z Azji zasłabł na lotnisku w Goleniowie. Trafił na oddział zakaźny

Mężczyzna podróżował z Azji do Polski. Na co dzień studiuje w Chinach. Jak relacjonuje Onet, miał przesiadkę w Warszawie, skąd bezpośrednio przyleciał do Goleniowa. W czasie lotu nie narzekał na swój stan zdrowia. Zasłabł na terenie terminala w Goleniowie. – Pasażer źle się poczuł, co zgłosił naszym służbom. Uskarżał się na objawy grypy – przekazał Onetowi Krzysztof Domagalski, rzecznik lotniska Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność. – Ze względów bezpieczeństwa, trafił do izolatki, a my zawiadomiliśmy pogotowie oraz sanepid – dodał.

Mężczyzna trafił do szpitala wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie na oddział chorób zakaźnych. Jak informował Onet, zgodnie z procedurami jeżeli lekarze będą podejrzewać u pacjenta możliwość zarażenia koronawirusem, to pozostanie on w szpitalu i zostaną od niego pobrane próbki, które następnie trafią do laboratorium. Według najnowszych informacji z powodu koronawirusa dotychczas zmarło 490 osób w Chinach, jedna na Filipinach i jedna w Hongkongu.

