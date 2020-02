Zgwałcił i zabił 3-latka, sąd złagodził mu wyrok. Ziobro zapowiada kasację

Tragiczne wydarzenia miały miejsce we wrześniu 2017 roku w Wieruszowie w woj. łódzkim. Steve V. w okresie od 20 do 29 września znęcał się nad 3-letnim synem partnerki. Chłopczyk trafił do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi ze śladami świadczącymi o pobiciu. Tam zmarł na początku października. Steve V. został oskarżony także o posiadanie środków odurzających. W lutym 2019 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu skazał Steve'a V. na 25 lat więzienia za zabójstwo ze zgwałceniem 3-latka oraz znęcanie się nad chłopcem. Prokuratura nie zgodziła się z przyjętą przez sąd kwalifikacją prawną czynu i wymierzeniem kary 25 lat pozbawienia wolności, żądając dożywotniego pozbawienia wolności. Jego obrońcy wnioskowali o uniewinnienie – finalnie obie strony złożyły apelację.

W środę 5 lutego Sąd Apelacyjny w Łodzi złagodził w środę wyrok z 25 do 15 lat więzienia dla Steve'a V. – Kara 25 lat więzienia i dożywotniego pozbawienia wolności to kary szczególne. Wprawdzie przestępstwo, którego się dopuścił oskarżony, zasługuje na potępienie, ale można sobie wyobrazić przestępstwo jeszcze bardziej brutalne. Mamy przestępstwo zgwałcenia nieletniego, ale nie związane z zabójstwem, tylko z pobiciem ze skutkiem śmiertelnym. Można mu więc przypisać najwyżej nieumyślną winę – tłumaczył przewodniczący składu sędzia Krzysztof Eichstaedt.

Co na to Zbigniew Ziobro?

Złagodzenie wyroku oburzyło ministra sprawiedliwości. – Doszło do licznych obrażeń ciała tego dziecka, obrażeń czaszkowo-mózgowych skutkujących masywnym, przymózgowym urazem, złamaniem kości w obrębie pokrywy czaszki. Proszę sobie wyobrazić, z jaką siłą ten drań uderzał to dziecko. Nie ma możliwości odwołać sędziego, który wydaje tak skandaliczne wyroki, są oni niezależni, ale jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny mam możliwość kasacji do Sądu Najwyższego i z całą pewnością taka kasacja wpłynie – zapowiedział Zbigniew Ziobro w rozmowie z Polskim Radiem.

