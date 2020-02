Wykorzystał seksualnie pijaną szwagierkę. Tłumaczył, że pomylił ją z żoną

Do zdarzenia miało dojść na początku kwietnia 2018 roku. Z relacji portalu Super Tydzień Chełmski wynika, że w domu leżącym na terenie gminy Chełm doszło do suto zakrapianej imprezy. Około godziny 23 jedna z kobiet stwierdziła, że jest już zmęczona i poszła spać. Była tak pijana, że nie miała siły zdjąć ubrań i od razu zasnęła. Wówczas do jej pokoju miał wejść szwagier, rozebrać ją i wykorzystać seksualnie. Gdy wychodził z pomieszczenia, minął się w drzwiach z 24-letnim chłopakiem szwagierki. Wtedy ten zaczął się awanturować, a rodzina wezwała policję.

Pomylił z żoną?

Kobieta stwierdziła, że prawdopodobnie została wykorzystana seksualnie. Nie miała żadnych obrażeń, a śledczy zabezpieczyli bieliznę oraz ubrania. Analiza zebranego materiału DNA wykazała, że faktycznie doszło do stosunku. Ofiara zeznała, że już trzy lata temu 27-latek proponował jej seks, ale odmówiła i z nikim o tym nie rozmawiała.

Zatrzymany mężczyzna przyznał się, ze doszło do stosunku. Zeznał, że pomylił żonę z żoną, co jednak jest sprzeczne z relacjami świadków. Ci powiedzieli policjantom, że 27-latek często spał we wspomnianym domu i dobrze wiedział, kto śpi w pokoju zajmowanym przez szwagierkę. Jak donosi Super Tydzień Chełmski, na początku lutego zapadł nieprawomocny wyrok w sprawie, a mężczyznę skazano na siedem miesięcy więzienia oraz 5 tys. zadośćuczynienia dla ofiary.

