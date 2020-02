Radny Lech Wałęsa został ojcem. To trzynasty wnuk byłego prezydenta

„Nowy” Lech Wałęsa, najstarszą córkę byłego lidera „Solidarności” poznał przed kilkoma laty, w jednej ze swoich restauracji. To właśnie ona miała przekonać go do przyjęcia tego nazwiska. – Nie jest to dla mnie żaden problem, a wręcz przeciwnie, przemyślałem sobie tę decyzję i stwierdziłem, że jest to wspaniałe nazwisko, historyczne, polskiego patrioty, który dużo zrobił dla naszego narodu. Stwierdziłem, że to dla mnie zaszczyt przyjąć to nazwisko – mówił radny Koalicji Obywatelskiej, do niedawna Lech Kaźmierczyk. Wiele osób sugerowało, że zmiana nazwiska to ze strony radnego pomysł na karierę polityczną. Ten odpowiada jednak, że nie zamierza kandydować do Sejmu ani Senatu. Chce pozostać radnym. Funkcję tę pełni już od 14 lat.

Jak podaje Onet, na początku lutego na świat przyszedł syn młodszego Lecha Wałęsy i najstarszej córki byłego prezydenta - Magdaleny. Chłopiec ma na imię Karol. Początkowo rodzice chcieli dać dziecku na imię Lech po sławnym dziadku. Zmienili decyzję po wizycie w Wadowicach. Waży 3,5 kg i mierzy 54 cm. - Zdrowy, silny chłopak. To najważniejsze. Żona też czuje się dobrze. Mnie bolą plecy, bo przez cały poród byłem nachylony, trzymałem żonę za rękę i robiłem wszystko, by jej pomóc - powiedział zięć Lecha Wałęsy.

Mały Karol jest trzynastym wnukiem byłego prezydenta.

Czytaj także:

Wnuk Lecha Wałęsy trafi do więzienia. Sąd wydał wyrok