Ponownie zbadali Polaków, którzy wrócili z Wuhan. Ministerstwo podało wyniki

– W żadnej z badanych próbek nie stwierdziliśmy obecności koronawirusa. To drugie badanie, które zostało przeprowadzone wśród pacjentów, którzy w niedzielę wrócili do Polski z Wuhan – poinformował w piątek podczas briefingu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wcześniej wiceminister spotkał się z Ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej JE Liu Guangyuan. Rozmowy dotyczyły wymiany informacji o działaniach podejmowanych w obu państwach w związku z pojawieniem się koronawirusa 2019-nCov. Wyniki pierwszych badań Polaków poznaliśmy 5 lutego.

MSZ o koronawirusie

W piątek 7 lutego Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało najnowsze informacje dotyczące sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 2019-nCoV. MSZ podaje, że w ambasadzie RP w Pekinie powołany został specjalny zespół odpowiedzialny za kontakty z Polakami przebywającymi w Chinach. „Wszyscy nasi obywatele przebywający na zagrożonym obszarze lub powracający do kraju są w dobrej kondycji i nie wykazują żadnych oznak zakażenia” – czytamy w komunikacie. Polskie władze współpracują z partnerami unijnymi. Umożliwiło to m.in. sprawny powrót 30 Polaków z Wuhan do Polski.

„Na wniosek Ambasady RP w Pekinie, MSZ zaostrzył ostrzeżenie dla podróżujących do prowincji Hubei do poziomu »odradzamy wszelkie podróże«. Do pozostałej części Chin odradzamy podróże, które nie są konieczne” – podkreślono w oświadczeniu.

Biuro rzecznika MSZ przekazało w piątek informacje dotyczące Polaków przebywających na objętym kwarantanną statku wycieczkowym Diamond Princess, który został zacumowany w porcie w Jokohamie. Na pokładzie znajduje się dwóch turystów z Polski i jeden członek załogi polskiego pochodzenia. Według aktualnych informacji żaden z Polaków nie jest zarażony koronawirusem 2019-nCoV.

Jak podaje CNN, na japońskim wycieczkowcu znajduje się ponad 3700 osób, z czego około 2600 osób to pasażerowie. Dotychczas u 61 pasażerów potwierdzono wystąpienie nowego koronawirusa. Kwarantanna na pokładzie ma potrwać co najmniej do 19 lutego.

Koronawirus – najnowsze dane

Z danych udostępnionych w piątek przez Główny Inspektorat Sanitarny wynika, że łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 7 lutego 2020 r. odnotowano 31 503 laboratoryjnie potwierdzone przypadki zakażeń 2019-nCoV, w tym 638 zgonów (2%). 17 przypadków zakażeń dotyczyło personelu medycznego. Z 638 zgonów, 637 pochodziło z Chin: Hubei (618), Heilongjiang (3), Henan (3), Chongqing (2), Pekin (1), Guangdong (1), Hainan (2), Hebei (1), Hongkong (1), Jilin (1), Szanghaj (1), Syczuan (1), Tianjin (1) i Guizhou (1). Jedna osoba zmarła na Filipinach.

Przypadki zarażenia odnotowano w Chinach, Japonii, Singapurze, Tajlandii, Korei Południowej, na Tajwanie, w Malezji, Wietnamie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, na Filipinach, w Nepalu, na Sri Lance, w Kambodży, w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Hiszpanii, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii.