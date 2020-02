Wiceprzewodnicząca KE w „Der Spiegel”: Może być już za późno, by ratować polskie państwo prawa

Wiceszefowa KE, która odpowiada m.in. za kwestie związane z praworządnością, udzieliła wywiadu niemieckiemu magazynowi „Der Spiegel”. Fragmenty rozmowy przytacza w polskojęzycznym wydaniu portal „Deutsche Welle” .

Vĕra Jourová w rozmowie wyraża przekonanie, że „może być już za późno, by ratować polskie państwo prawa” . Zdaniem unijnej urzędniczki zmiany wdrażane przez PiS doszły już do „niebezpiecznego momentu” i wydają się być nieodwracalne. Jourová podkreśliła, że reforma dotyczy „już wszystkich szczebli systemu sprawiedliwości” . Wchodzący w życie pakiet ustaw sądowych nazywany przez przeciwników „ustawą kagańcową” albo „ustawą dyscyplinującą” określa mianem „bombardowania całego obszaru” . Jej zdaniem nie jest to „celowym zabieg wobec pojedynczych czarnych owiec, jaki znają też inni członkowie UE”. – To nie jest reforma, to jest zniszczenie – mówi wicekomisarz.

Wiceszefowa KE twierdzi jednocześnie, że ani Polska nie opuści Unii Europejskiej z powodu konfliktu na tle reformy sądownictwa, ani UE „nie może sobie pozwolić na zamknięcie drzwi”. Jourová przekonuje, że między Warszawą i Brukselą potrzebny jest „sprawiedliwy i cywilizowany dialog” . Podkreśla też, że spór o sądownictwo ma m.in. konsekwencje biznesowe. – Przedsiębiorcy proszą nas usilnie, aby nie ustępować. Chcą robić interesy, ale do tego potrzebują pewności prawnej, niezawisłych sądów – mówi. Jej zdaniem kwestia praworządności powinna zostać powiązana z podziałem funduszy unijnych.

Czytaj także:

Komisarz Jourova po spotkaniu z ministrem sprawiedliwości. „Nie postrzegałam tego jako zaproponowanego kompromisu”