Kurie winne ukrywania księdza pedofila. 300 tys. zł odszkodowania dla poszkodowanego

Taką decyzje podjął Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, który uznał, że dwie kurie, wrocławska i bydgoska, także ponoszą odpowiedzialność za czyny byłego księdza Pawła K., bo mimo wielu sygnałów i toczących się śledztw, był przenoszony z parafii do parafii. I nie przestawał gwałcić i molestować chłopców.

Pełnomocnik pokrzywdzonego mówił po wyroku, że jest zadowolony z rozstrzygnięcia sądu. Dodał, że liczy, że to orzeczenie może pomóc innym poszkodowanym w podobnych sytuacjach.

– Mój klient zdecydował się, żeby dochodzić swojej sprawiedliwości, wykazał ją, udowodnił i uzyskał satysfakcję. Proces przede wszystkim wskazał na to, że można uzyskać szereg dokumentów, o których do tej pory panowało przekonanie, że są niedostępne. (…) Z tych dokumentów wynika, że Kościół ukrywał pedofila. Kościół robił wszystko, aby zatrzeć ślady jego przestępczej działalności. Kościół starał się bagatelizować to – mówił adwokat Janusz Mazur.

Czytaj także:

Oscary 2020. Producenci filmu „Boże Ciało”: Szanse na wygraną są pewnie nieduże