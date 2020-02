Ile zarabia Jacek Kurski? „Poprosiłem o najniższe możliwe wynagrodzenie”

Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu zajmowała się tzw. ustawą o rekompensacie dla mediów publicznych. Wśród gości w Senacie pojawili się m.in. Jacek Kurski oraz szef KRRiT Witold Kołodziejski. W trakcie posiedzenia prezes Telewizji Polskiej ujawnił wysokość swoich zarobków. Jacek Kurski podkreślił, że roczny budżet Telewizyjnej Agencji Informacyjnej wynosi 140 milionów zł (pod TAI podlegają m.in. kanały informacyjne TVP i TVP Info). Prezes TVP zaznaczył, że na własnym wynagrodzeniu zaoszczędził publiczne środki. - Poprosiłem radę nadzorczą o najniższe możliwe wynagrodzenie, proponowano mi wyższe - tłumaczył.

Jak podaje portal Wirtualne Media, Jacek Kurski ma zarabiać 7-krotność średniej krajowej, choć najwyższa zawarta w kontrakcie możliwa suma to 15-krotność. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, średnia krajowa wynosi 5227 złotych brutto. Czyli jej 7-krotność to 36 589 zł. Z wyliczeń GUS wynika, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2019 roku wyniosło 4931,59 zł. W tym przypadku 7-krotność wynosi 34 521,13 zł.

„Każde szanujące się państwo ma silne media publiczne”

– Każde szanujące się państwo europejskie ma bardzo silne media publiczne, które są w bardzo znaczący sposób subsydiowane np we Francji czy Wielkiej Brytanii. To ważna informacja, bo te kraje, to wyznacznik skuteczności wykorzystania środków, te kraje mają 30-procentową oglądalność, a TVP przy mniejszych wpływach też ma oglądalność na poziomie 30 proc. i to w badaniach Nielsena – zważając, że mamy przesłanki na wyższą – stwierdził prezes TVP. Jacek Kurski przekazał, że ok. 25 proc. środków finansowych idzie na informację i publicystykę, ok. 24 proc. na sport, 22,3 proc. na rozrywkę.

Jacek Kurski dodał, że jest dumny ze swoich dziennikarzy i wykonywanej przez nich pracy, a jeśli trzeba to jest pierwszy, by udzielić im nagany. – Obecnie jest 200-kilka kanałów, gdyby Polacy uważali, że TVP uprawia propagandę to by jej nie oglądali, tymczasem oglądalność rośnie, nawet w panelu Nielsena – podkreślił prezes TVP.

