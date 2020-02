Internauci świętują Międzynarodowy Dzień Pizzy. Zobacz najlepsze memy

Skąd właściwie wzięła się pizza? Prawdziwy smakosz powinien znać tę historię! Prekursorami pizzy byli...nie Włosi, a Grecy, którzy wypiekali płaski chleb, smarowany potem oliwą, posypany ziołami i czosnkiem. Następnie receptura przywędrowała do Rzymu, gdzie piekarze wykorzystywali placki głównie po to, by... sprawdzić temperaturę pieca, a gotowe ciasto wydawali biedakom. Dopiero z czasem dostrzegli potencjał, jaki tkwi w płaskim cieście z dodatkami. W XVII wieku nastąpił ważny krok w ewolucji pizzy w stronę tej znanej nam dzisiaj - z sosem pomidorowym jako bazowym składnikiem.

Kolejna przełomowa data to rok 1889, kiedy to na wizytę królowej Włoch Margherity Sabaudzkiej neapolitańscy piekarze przygotowali pizzę z dodatkami nawiązującymi kolorystycznie do narodowych barw włoskich. Płaski placek pokryły: zieleń bazylii, biel sera mozarella oraz czerwień pomidorów. Jak się domyślacie, to od jej imienia powstała nazwa najpopularniejszej pizzy - margherity.

Niektóre źródła podają, że codziennie na świecie sprzedaje się około 13 milionów pudełek pizzy. Przysmak ten jest tak popularny, że doczekał się nawet swojego święta. Międzynarodowy Dzień Pizzy obchodzimy 9 lutego. Z tej okazji publikujemy serię okolicznościowych memów.

