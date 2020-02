Podejrzenie koronawirusa pod Warszawą. Są wyniki badań pacjentów

Z informacji podanych przez urzędników z Marek wynika, że we wtorek 11 lutego około godziny 13 do przychodni Eskulap zgłosiły się dwie osoby, które niedawno przebywały w krajach azjatyckich i zasygnalizowały, że źle się czują. Obie osoby zostały przewiezione do szpitala zakaźnego w Warszawie. Pacjentów przetransportowano specjalnie zabezpieczoną karetką, a załoga byłą ubrana charakterystyczne kaftany zabezpieczające przed potencjalnym zarażeniem koronawirusem. – Zastosowaliśmy wszystkie procedury i standardy. Pacjenci zostali odizolowani – powiedziała Polsatowi Elżbieta Żmuda, dyrektor przychodni w Markach.

Wynik badań pacjentów

Dzień później powiatowy inspektor sanitarny w Wołominie poinformował o negatywnych wynikach badań na obecność koronawirusa u pacjentów, którzy zgłosili się do przychodni w Markach. - W środę państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Wołominie podał, że uzyskał informację z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie przy ul. Wolskiej o negatywnych wynikach badań w kierunku koronawirusa 2019-nCoV u hospitalizowanych podróżnych – powiedziała rzecznik mazowieckiego inspektora sanitarnego Joanna Narożniak.

Ponad 1100 ofiar śmiertelnych

Z najnowszych danych, które opublikowało CNN wynika, że w Chinach kontynentalnych z powodu ncov-2019 zmarło 1113 osób oraz dwie osoby w Hongkongu i na Filipinach. W Państwie Środka zarażonych jest ponad 44 tys. ludzi, a poza Chinami kontynentalnymi – 518. Chińska Narodowa Komisja Zdrowia przekazała także pozytywne wieści. Dzięki wysiłkom lekarzy udało się wyleczyć w sumie 4740 pacjentów. Ich stan był na tyle dobry, że zostali wypisani ze szpitala.

Koronawirus z Wuhan stał się w przeciągu zaledwie kilku dni prawdziwym postrachem mieszkańców wszystkich regionów świata. Jak donosi CNN, dotychczas potwierdzono przypadki zachorowań w 27 krajach. Zakażenie koronawirusem może powodować objawy typowe dla grypy. Dlatego też należy zwracać szczególną uwagę na przypadki, kiedy z nagła pojawia się gorączka, katar, kaszel, ogólne osłabienie organizmu, bóle głowy i mięśni oraz pewnego rodzaju rozbicie. Jednak chińska agencja informacyjna Xinhua przekazała wieści od tamtejszych specjalistów w zakresie medycyny, że pierwszymi objawami obecności koronawirusa w organizmie mogą być również problemy po stronie układu pokarmowego, a zatem kłopoty z trawieniem. Wirus może również negatywnie wpływać na narząd wzroku.

Czytaj także:

Mity na temat koronawirusa – obalone. Też w nie wierzyłeś?