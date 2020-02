Środkowy palec, pozdrowienia i przekleństwo. Maciej Stuhr dołącza do #LichockaChallenge

– Kochani, przepraszam wzruszyłem się. Sejm przeznaczył 2 mld na Telewizję Polską. Cudowna wiadomość. Dziękujemy bardzo. To opozycja chce, żebyśmy byli na jakiejś onkologii, a Sejm dba o to, żebyśmy mieli co pooglądać. Przepraszam bardzo, mam nerwowe gesty – powiedział Maciej Stuhr na Facebooku, przesuwając środkowy palec pod okiem. – Pozdrawiam telewizję, Jacka Kurskiego, panią Holecką, panią kandydatkę na prezydenta lewicy... co ja mówię, lwicę prawicy, Ogórek. Przepraszam już mi się wszystko popier*** – dodał aktor, wystawiając środkowy palec. Zachowanie Stuhra jest nawiązaniem do wczorajszych wydarzeń z Sejmu. Zachowanie posłanki Lichockiej naśladują również anonimowi internauci, którzy publikują serię zdjęć i filmów.

Maciej Stuhr

Głosowanie ws. TVP i tłumaczenie Lichockiej

Głosowanie nad przyznaniem rekompensaty Telewizji Polskiej i Polskiemu Radiu w wysokości 2 miliardów złotych wywołało wśród posłów wiele emocji. Politycy opozycji zauważyli, że podczas głosowania nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, parlamentarzystka PiS Joanna Lichocka pokazała obraźliwy gest w ich kierunku. W mediach społecznościowych opublikowali zdjęcia.

– Mam pretensje do siebie, że nie pamiętałam w tamtym momencie, że jesteśmy w ostrej walce politycznej i absolutnie wszystko jest wykorzystywane bezwzględnie i ze złymi intencjami – powiedziała Joanna Lichocka w rozmowie z portalem TVP Info. – Ja zresztą od razu potem wyjaśniałam im, że to nie jest ten gest, powtarzałam wielokrotnie, że po prostu odgarniałam coś pod okiem – dodała. Posłanka zaznaczyła, że „chciała wyrazić ubolewanie, jeżeli ktoś poczuł się tym urażony czy rozczarowany”.

