Sejm ujawnił listy poparcia do KRS. „Odpadła przeszkoda prawna”

„Kancelaria Sejmu informuje, że w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2020 r. sygn. akt II SA/Wa 1927/19 uchylającym postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 29 lipca 2019 r. znak: ZSPU.440.707.2019.AZ.I, oraz w związku z treścią art. 152 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odpadła przeszkoda prawna dla udostępnienia informacji publicznej zawartej w wykazach sędziów, którzy udzielili poparcia kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa” – czytamy na stronie internetowej niższej izby parlamentu.

W dalszej części zamieszczonego komunikatu poinformowano, że prawo „Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych, nakłada na administratora danych osobowych – Kancelarię Sejmu obowiązek poinformowania osoby, której dane mają być przetwarzane w celu innym niż cel, dla którego zostały pozyskane”. W związku z tym Kancelaria Sejmu skierowała „12 lutego do wyżej wymienionych sędziów informacje o przetwarzaniu ich danych osobowych w innym celu niż przewidziany w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o KRS”.

Kancelaria Sejmu ujawnia listy do KRS

Jak poinformowano, do Kancelarii Sejmu pomiędzy 23 a 25 stycznia 2018 r. wpłynęły zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa poparte przez grupy co najmniej 2 000 obywateli lub 25 sędziów. Zgłoszonych zostało 18 sędziów-kandydatów. Członkowie KRS zostali wybrani 6 marca 2018 r. na mocy uchwały Sejmu VIII kadencji. W piątek 14 lutego opublikowano zgłoszenia kandydatów na członków KRS oraz wykazy sędziów, którzy udzielili poparcia kandydatom. Są dostępne na stronie internetowej Sejmu.

„Zgodnie z decyzją Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 27 lutego 2018 r. (…) utrzymaną w mocy wyrokami: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 r. (…) i Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2019 r. (…) w części dotyczącej wykazów obywateli, którzy udzieli poparcia kandydatom do KRS – wykazy te nie są podawane do publicznej wiadomości” – dodano w dalszej części komunikatu.

