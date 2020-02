Protest ostrzegawczy górników. Strajki we wszystkich kopalniach PGG

W poniedziałek 17 lutego tuż po godzinie 6 we wszystkich kopalniach należących do Polskiej Grupy Górniczej rozpoczęły się protesty. Z ustaleń RFM FM wynika, że akcja strajkowa była zaplanowana na dwie godziny, podczas których górnicy mieli powstrzymać się od pracy. - To z założenia jedynie ostrzeżenie. Chcemy uświadomić zarządowi spółki, że nie można przeciągać rozmów i negocjacji w nieskończoność. Górnicy z PGG oczekują konkretnych decyzji i działań - zapowiadał Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej Solidarności. Kilka dni temu górnicy otrzymali obiecane 14 pensje. Związkowcy domagają się 12-proc. podwyżek. Obawiają się także o przyszłość kopalni Pokój oraz o import węgla - w kopalniach PGG zalega obecnie ponad 2,5 mln ton zakontraktowanego węgla, który nie jest odbierany.

Polska Grupa Górnicza komentuje

W odpowiedzi na akcję strajkową Polska Grupa Górnicza wydała oświadczenie, w którym podkreślono, że przy podziale pieniędzy miedzy pracowników spółki PGG musi posługiwać się wyłącznie takimi środkami, które zostały wypracowane w spółce i z tak wypracowanych zysków przekazano pracownikom dodatkowo 1,1 mld zł na wynagrodzenia.

– Nasza oferta brzmi: bądźmy ostrożni, bo widzimy, co dzieje się wokół górnictwa; poczekajmy do zakończenia pierwszego półrocza, w lipcu dokładnie wszystko przeanalizujemy i policzymy; do tego czasu starajmy się jak najlepiej pracować i zobaczymy, jak będziemy w stanie podzielić wypracowane zyski. Dotychczas – przez lata funkcjonowania PGG – dzięki dobremu i odpowiedzialnemu dialogowi między zarządem a stroną społeczną udało się zachować stały wzrost płac, przy utrzymaniu bezpieczeństwa finansowego spółki. To wielka wartość, której nie możemy dziś zaprzepaścić – podkreślił Tomasz Rogala, prezes PGG. W komunikacie dodano, że wynagrodzenia stanowią mniej więcej połowę kosztów stałych PGG, a spółka zachęca stronę społeczną do tego, aby w negocjacjach o przyszłym systemie płacowym rozważyć również nowe, racjonalne formuły kształtowania wynagrodzeń.