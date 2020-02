SE: Wiadomo dlaczego Kinga Duda wyjechała na staż do Londynu

W ubiegłym roku córka prezydenta reprezentowała swoją uczelnię – Uniwersytet Jagielloński – w międzynarodowym konkursie Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot w Madrycie. Corocznie konkurs przyciąga 2 tysiące studentów z 300 uniwersytetów z całego świata. Kinga Duda, która była członkiem trzyosobowego zespołu, otrzymała wówczas wyróżnienie. Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że Kinga Duda udała się na staż do Londynu, właśnie dlatego, że została wyróżniona w międzynarodowym konkursie prawniczym. Ta informacja została potwierdzona przez rzecznika Andrzeja Dudy. – Kinga Duda wyjechała na trzymiesięczny staż, który jest związany z międzynarodowym konkursem w jakim brała udział i w którym została wyróżniona jakiś czas temu – przekazał Błażej Spychalski. Wyjazd na staż do kancelarii w Londynie, która zajmuje się arbitrażem gospodarczym, jest więc nagrodą dla najlepszych studentów prawa.

Prestiżowa praca w Warszawie

W listopadzie media informowały - powołując się na dane zamieszczone przez córkę prezydenta w serwisie Linkedin, że Kinga Duda otrzymała pracę w prestiżowej kancelarii prawnej Maruta Wachta. Kancelaria zdobyła tytuł najlepszej firmy prawniczej w Polsce w 2018 r. w konkursie The Lawyer European Awards. Kancelaria świadczy usługi prawne dedykowane branży informatycznej i zapewnia obsługę prawną we wszystkich sprawach związanych z oprogramowaniem i nowymi technologiami. Kinga Duda została zatrudniona na stanowisku junior associate, czyli młodszy prawnik.