Zakopane. Turyści z Łodzi zdemolowali apartament. „Obraz nędzy i rozpaczy”

Sezon turystyczny w górach w pełni. Niestety nie wszyscy potrafią korzystać z zimowego wypoczynku. Przekonali się o tym właściciele apartamentu w Zakopanem. Mieszkanie, który wynajęli na dwie doby grupie turystów z Łodzi, zostało doszczętnie zniszczone.

– To było młode towarzystwo, wszyscy z rocznika 1991. Gdy przyjechałem odebrać apartament, kluczyków nie było w skrzynce, znajdowały się w drzwiach. To już wzbudziło moje podejrzenia. Naszym oczom ukazał się obraz nędzy i rozpaczy. Nie mówiąc już o ogromnym bałaganie, jaki zostawili po libacji alkoholowej (wszędzie były porozrzucane śmieci i butelki) to najgorzej wyglądają teraz ściany. Dosłownie każdą z nich popisali markerami – powiedziała osoba zarządzająca apartamentem. Wszędzie porozrzucane były śmieci i butelki, a ściany w czterech pomieszczeniach pomazane były markerami. Na pomazanych ścianach wyróżniają się napisy „Widzew” i „RTS”. W dobrym stanie jest jedynie łazienka.

Właściciele obiektu przekazali, że na miejsce została wezwana policja. – Będziemy oczywiście domagać się odszkodowania. Pomalowanie ścian to koszt rzędu tysięcy złotych – podkreślili.

