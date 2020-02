Chciał wymienić olej, znalazł „pamiątkę z Sycylii”. Opublikowano zdjęcia „pasażera na gapę”

O nietypowym znalezisku Ekopatrol poinformował mężczyzna, który wrócił z południa Włoch. Odkrycia dokonał, gdy postanowił wymienić olej w swoim aucie. W warsztacie samochodowym kryjówka nieproszonego gościa została zdekonspirowana. Jak informuje Straż Miejska, wiele wskazuje na to, że niewielki gad odbył długą podróż. Zakłada się, że jaszczurka ukryła się pod osłoną silnika, gdzie w cieple prawdopodobnie przespała całą drogę.

Osoby wymieniające olej wykazały się nie lada zręcznością i schwytały jaszczurkę, zamykając ją w pudełku. Odebrali je strażnicy miejscy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia. Jeżeli ciekawi Was, jakie są dalsze losy zwierzęcia – uspokajamy. Jaszczurka zamieniła pudło na rzecz komfortowego akwarium, by następnie trafić do ośrodka CITES w warszawskim ogrodzie zoologicznym.

Czytaj także:

Zobaczcie, co potrafi ten pies. Jego umiejętności akrobatyczne robią wrażenie