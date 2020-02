Lubuskie: Przejechali policjanta, który chciał ich wylegitymować, drugiego potrącili. Padły strzały

O zdarzeniu poinformował portal polsatnews.pl, który rozmawiał z podinsp. Małgorzatą Barską, rzeczniczką Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

– Policjanci przystąpili do wylegitymowania dwóch mężczyzn. Ci jednak nie wykonywali ich poleceń. Wsiedli do samochodu i próbowali odjechać –powiedziała portalowi Barska opisując akcję policji. – Kierujący agresywnie włączył wsteczny bieg i jeden z policjantów został uderzony drzwiami. Drugi z policjantów również został uderzony drzwiami, przewrócił się a następnie został prawdopodobnie przejechany przednim kołem – dodała.

W stronę odjeżdżającego samochodu lżej ranny policjant oddał strzały, ale to nie skłoniło kierowcy do zatrzymania pojazdu. Przejechany, ciężej ranny funkcjonariusz został przewieziony do szpitala w Zielonej Górze. Nie wiadomo w jakim jest stanie, ale jego życie nie jest zagrożone.

Jak informuje polsatnews.pl, trwa obława za mężczyznami. Jednak ze względu na dobro sprawy, policja nie udziela szerszych informacji na temat swoich działań.

