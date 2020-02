Andrzej Duda w Łowiczu. 65-latek usłyszał zarzut znieważenia prezydenta RP

W czwartek 20 lutego prezydent Andrzej Duda rozpoczął od wizyty w Łowiczu i Turku kampanię wyborczą i objazd kraju DudaBusem. W trakcie pierwszych spotkań z mieszkańcami woj. łódzkiego nie obyło się bez małego zgrzytu. Jak podaje Polskie Radio 24, na łowickim rynku zatrzymany został 65-letni mężczyzna. Z relacji medialnych wynika, że 65-latek trzymał transparent z napisem: „Mamy durnia na prezydenta” . Rzeczniczka policji z Łowicza kom. Urszula Szymczak poinformowała, że mężczyzna usłyszał zarzut znieważenia prezydenta RP, za co grozi kara do 3 lat więzienia.

Prezydent w Łowiczu

Przemawiając do swoich sympatyków w Łowiczu Andrzej Duda zaapelował o poparcie w wyborach, ponieważ – jak podkreślał – jego reelekcja zapewni kontynuację uruchomionych przez PiS programów socjalnych. – Wielkie zadanie dbania o polskie rolnictwo, rozwijania Rzeczypospolitej, wspierania polskiej rodziny to jest program, który staram się realizować od pięciu lat – tłumaczył Duda i deklarował, że chce go kontynuować, „by Polska nadal dynamicznie się rozwijała” .

