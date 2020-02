TVP ujawniło taśmy z rozmowy Kulczyka z Millerem o Wałęsie. Były prezydent odpowiada

„ Wajda zrobił to po mistrzowsku, dialogi są mistrzowskie i ten (Więckiewicz - red.) gra Wałęsę pięć razy lepiej niż Wałęsa, w związku z tym fajny produkt wyszedł ” – mówi Kulczyk na ujawnionych taśmach. „ Teraz tylko trzeba tego Wałęsę w odpowiednim momencie [nakierować], żeby powiedział, że te kaczki, ta kaczka, to jest nieszczęście dla Polski ” – mówił nieżyjący już biznesmen. „ Teraz trzeba go podsterować, żeby to, co on powie, szło codziennie we wszystkich gazetach, na pierwszej stronie, bo po tym filmie klimat wokół Wałęsy się poprawi, zobaczysz ” – dodał.

Leszek Miller miał z kolei w trakcie rozmowy nawiązać do jednego z najsłynniejszych wydarzeń z życia Wałęsy, czyli słynnego skoku, przez płot gdańskiej stoczni.

„ Jedna rzecz nie jest prawdziwa, Lechu, niestety, nie skakał przez żaden płot. On mówi, że przeszedł boczną bramą, a mi nieżyjący już komandor Marynarki Wojennej mówił, że tak naprawdę to go przywieźli ” – mówił były premier.

„Kulczyk to był uczciwy i porządny Kapitalista”

Na doniesienia portalu tvp.info, opublikowane przez inne redakcje odpowiedział Lech Wałęsa na Facebooku.

„Perfidnym kłamcom z ONETU i Wirtualnej Polski odpowiadam, faktami, dowodami, nazwiskami do sprawdzenia – napisał były prezydent – Co do Kulczyka to był najbardziej uczciwy i porządny Kapitalista jakiego w życiu poznałem” – dodał.

„Dla PiS jest wygodne, by rozmawiać o Wałęsie”

Do opublikowania taśm odniósł się odniósł się też Adam Domiński, szef biura instytutu Lecha Wałęsy.

– Wierzę w to, co mówi Lech Wałęsa. PiS natomiast musi coś zrobić, by przykryć pewne tematy. Dla PiS jest wygodniejsze, by rozmawiać o Wałęsie niż np. o tym, dlaczego CBA zdecydowała się wejść do Banasia – mówi Domiński Onetowi. – O czymś PiS musi mówić w swojej telewizji. O pogodzie mówić już nie będzie, bo zimy już przecież nie ma. Trzeba więc coś odgrzebać na szybko. Mamy więc bajdurzenie za 2 mld zł w telewizji publicznej. Zamiast rozmów na tematy, które naprawdę są dzisiaj istotne – dodaje.

