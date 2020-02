NIK sprawdzi, czy płacisz abonament RTV. Jak wysokie kary może nałożyć kontroler?

W przypadku udowodnienia przez kontrolera, że dana osoba posiada w domu telewizor i radio, za które nie płaci abonamentu, może nałożyć karę. Najwyższy jej wymiar to 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej, a więc 681 złotych. W ubiegłym roku po kontrolach NIK do budżetu wpłynęło dodatkowe 6,5 mln złotych - ukarano aż 10 tysięcy osób. Jednocześnie Izba zaznacza, że nawet jeśli kontroler wylegitymował się jako osoba uprawniona do przeprowadzenia kontroli, nie mamy obowiązku wpuszczać go do mieszkania.

Ile wynosi abonament RTV?

Zgodnie z prawem każdy, kto ma w domu radio lub telewizor powinien opłacić z tego tytułu abonament. Stawki różnią się w zależności od tego, czy zdecydujemy się zapłacić z góry za kilka miesięcy

Abonament RTV za radio

dwa miesiące - 13,60 zł

trzy miesiące - 20,15 zł

sześć miesięcy - 39,90 zł

rok - 75,60 zł

Abonament RTV za radio i telewizor lub sam telewizor

dwa miesiące - 44,05 zł

trzy miesiące - 65,35 zł

sześć miesięcy - 129,40 zł

rok - 245,15 zł

Jak podaje Gazeta.pl nie wiadomo, jakim kluczem kierują się kontrolerzy przy wyborze osób, które zostaną sprawdzone.

