Koronawirus. Uczniowie z Tarnowskich Gór poddani kwarantannie po powrocie z Erasmusa

Do Polski wraca grupa uczniów, którzy przebywali we Włoszech, w regionie ogarniętym epidemią koronawirusa. W związku z szerzeniem się choroby ich pobyt skrócono, a po przyjeździe do kraju wszyscy zostaną poddani kwarantannie.

Uczniowie Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach przez ostatnie dwa tygodnie przebywali we Włoszech na wymianie w ramach programu Erasmus. Mieszkali w regionie, gdzie w ostatnich dniach powstało jedno z największych ognisk koronawirusa w tym kraju. W związku z zagrożeniem, w poniedziałek 24 lutego szkoła zorganizowała spotkanie z rodzicami, którzy podjęli decyzję o skróceniu wyjazdu nastolatków. Polscy uczniowie musieli spakować swoje rzeczy i wrócą do kraju dwa tygodnie przed czasem. Wiadomo już, że po przyjeździe do Polski uczniowie oraz nauczyciele z Tarnowskich Gór zostaną poddani dwutygodniowej obserwacji i przez ten czas nie będą mogli opuszczać swoich domów. Jak informuje Radio Piekary, nadzór nad tą kwestią mają sprawować m.in. konsulat Polski w Mediolanie i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach. RMF24 dowiedział się w bytomskim sanepidzie, któremu podlega teren Tarnowskich Gór, że wszyscy uczniowie czują się dobrze i nie mają objawów choroby. Usłyszeli też, że wracająca z Włoch grupa to 31 osób i dwoje opiekunów. W północnych Włoszech naliczono już co najmniej 230 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. Jak dotąd z powodu epidemii zmarło tam siedem osób. Czytaj także:

