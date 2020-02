Fake news o pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce. Jest zawiadomienie do prokuratury

Jak relacjonuje Onet.pl, artykuł z nieprawdziwymi informacjami został opublikowany na stronie www.golancz.com.pl. Podano, że osoba zarażona koronawirusem miała przebywać w szpitalu w Wągrowcu, gdzie trafiła po kontakcie z osobą, która wróciła z Chin. Fake newsa zdementowali pracownicy szpitala. O tym, że informacja jest nieprawdziwa poinformował także starosta Tomasz Kranc na stronie powiatu wągrowickiego. – Te informacje wydawały się mało prawdopodobne, ale wywołały poruszenie, zwłaszcza wśród osób, które przebywały w szpitalu lub miały tam bliskich. Takie wiadomości podważają również zaufanie do służb – powiedział w rozmowie z Onetem.

Tekst został zaktualizowany

Starosta wągrowiecki podjął w sprawie działania i złożył do Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Do sprawy odniosła się także redakcja portalu www.golancz.com.pl. Tekst, w którym zawarto nieprawdziwą informację został zaktualizowany. „W związku z negatywną weryfikacją prawdziwości przekazanych nam informacji musimy z przykrością przeprosić mieszkańców Wągrowca oraz innych czytelników za przekazanie nieprawdziwej wiadomości. Koronawirusa nie ma w Wągrowieckim szpitalu, władze jasno zadeklarowały, że nikt zarażony 2019-nCoV nie przebywał ani nie przebywa w szpitalu miejskim a my padliśmy ofiarą dezinformacji” – podano.

Czytaj także:

Koronawirus w Europie. Pierwsze przypadki w Austrii i Chorwacji