Śmierć wójt Zgierza. Są wstępne wyniki sekcji zwłok kobiety

Przypomnijmy, informację o pobiciu wójta gminy Zgierz potwierdził rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Przekazał mediom, że 58-latka w piątek 21 lutego wieczorem trafiła do szpitala z „poważnymi i rozległymi” obrażeniami głowy. Jej stan lekarze oceniali jako krytyczny. Ujawniono także, że policję zawiadomił jej syn, który miał znaleźć nieprzytomną matkę w łóżku. Po stwierdzeniu, że uraz głowy wygląda na efekt pobicia, 34-letniego mężczyznę zatrzymano. Młodszy z synów pojawił się w domu powiadomiony o tym, co się stało, w chwili, gdy pogotowie zabierało matkę do szpitala. Z informacji Radia Zet wynika, że wójt zmarła w poniedziałek 24 lutego w wyniku odniesionych obrażeń.

Wyniki sekcji zwłok

Sekcję zwłok Kaczmarek przeprowadzono w środę. Krzysztof Kopania przekazał w rozmowie z Wirtualną Polską, że wstępne ustalenia wskazują na stosowanie przemocy. – Dla ustalenia przyczyny śmierci konieczne jest jednak przeprowadzenie badań dodatkowych, w tym histopatologicznych. Dopiero po ich uzyskaniu i opracowaniu końcowej opinii posekcyjnej możliwe będzie wyciąganie wniosków co do tego, czy pomiędzy urazem, a śmiercią zachodzi związek przyczynowy – dodał zaznaczając, że dopiero po uzyskaniu pełnych informacji podjęta zostanie decyzja co do zarzutów postawionych zatrzymanemu 34-latkowi.

58-letnia polityk była pierwszą kobietą wybraną na stanowisko wójta w historii swojej gminy. W roku 2018 rozpoczęła drugą kadencję. Startowała z listy Prawa i Sprawiedliwości. Zdobyła 53,01 proc. głosów.

Czytaj także:

W budynku magistratu znaleziono ciało mężczyzny. To kierownik Urzędu Stanu Cywilnego