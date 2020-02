Korwin-Mikke o koronawirusie: Środek na polepszenie puli genetycznej

Korwin-Mikke opublikował na Twitterze link do artykułu, w którym dyrektor jednego ze szpitali stwierdził, że koronawirus oznacza „biologiczną trzecią wojnę światową” . „Poziom wykształcenia lekarzy! Wirus zabijający 10% zarażonych to nie » broń biologiczna« lecz środek na polepszenie puli genetycznej narodu i ludzkości (bo umierają najsłabsi i najmniej przezorni)!” – skomentował polityk. Internauci szybko zauważyli, że autor wpisu znajduje się w tzw. grupie ryzyka, ponieważ jak dotąd dużo przypadków śmiertelnych odnotowano wśród osób po 70. roku życia. „Nie życzę źle ale gdybym był w grupie podwyższonego ryzyka to bym się nie wychylał z takimi opiniami” – napisał jeden z komentujących. „Proszę przestać, przejedź się pan rowerem czy coś” – stwierdził ktoś inny.

Na tym jednak nie koniec, a polityk kontynuował temat w kolejnym wpisie. Zaznaczył, że zadzwonił do niego dziennikarz twierdząc, że Korwin-Mikke nie wykazuje empatii. „Pytam, czy czytał Darwina? Czytał, » ale od czasu Darwina jest postęp« . Cóż: od śmierci Newtona minęło 300 lat, ale grawitacja działa. Selekcja naturalna też” – stwierdził poseł.

