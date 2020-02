Wiceminister zdrowia: W Polsce z podejrzeniem koronawirusa jest hospitalizowanych 47 osób

– Wszystkie badania, które zostały wykonane u nas w kraju, a było ich ponad 350, wykazały wynik ujemny. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, dlatego nasze procedury, które rekomendujemy podległym służbom, są na bieżąco uaktualniane – poinformował Waldemar Kraska w Senacie. Wiceminister zdrowia podkreślił, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco.

– W tej chwili w Polsce z podejrzeniem koronawirusa jest hospitalizowanych 47 osób. Objętych kwarantanną jest 55 osób, i tzw. czynnym nadzorem epidemiologicznym – 1570 osób. Jest to duża liczba, są to osoby, które zgłaszane są do stacji sanitarnych, które na bieżąco monitorują ich stan zdrowia.

Nowe procedury na lotniskach

Wiceminister podkreślił, że w związku ze zmianą sytuacji, zmieniły się też procedury. – Od wczoraj na wszystkich lotniskach prowadzony jest pomiar temperatury pasażerów, którzy wracają z Chin i kierunku włoskiego – mówił Kraska. – Wyłapujemy pasażerów, którzy mają podwyższoną temperaturę, gorączkę. Tacy pasażerowie są kierowani do punktów medycznych, gdzie są badani, jest przeprowadzany wywiad epidemiologiczny i tam zapada decyzja, czy pasażer jest kierowany do szpitala zakaźnego, czy będzie podlegał innym procedurom – tłumaczył wiceminister.

Dodał, że osoby wracające z zagranicy otrzymują komunikaty SMS-owe z instrukcjami, jak postępować w razie wystąpienia objawów mogących świadczyć o zarażeniem koronawirusem.

