Wzrosła nieufność do prezydenta i premiera. Najnowszy sondaż CBOS

Wspomniany sondaż został przeprowadzony przez CBOS w dniach od 6 do 16 lutego. Z badania wynika, że Andrzej Duda cieszy się zaufaniem 60 proc. respondentów, co stanowi spadek o cztery punkty procentowe w porównaniu z poprzednim miesiącem. O pięć punktów procentowych wzrósł także odsetek ankietowanych wykazujących nieufność w stosunku do głowy państwa. Straty odnotował również Mateusz Morawiecki, któremu ufa 55 proc. osób biorących udział w badaniu. Brak zaufania do szefa rządu wskazało z kolei 31 proc. ankietowanych. Trzecie miejsce w zestawieniu zajął Zbigniew Ziobro, który z wynikiem 44 proc. o jeden punkt procentowy wyprzedził Jarosława Kaczyńskiego. Pierwszemu z polityków nie ufa 37 proc. respondentów, a prezesowi PiS aż 43 proc. z nich.

Na piątym miejscu w rankingu zaufania znalazł się Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 40 proc. osób biorących udział w badaniu. Przeciwnego zdania było jedynie 15 proc. ankietowanych. Za plecami szefa ludowców znalazł się Mariusz Błaszczak ze wskaźnikiem zaufania rzędu 39 proc. oraz nieufnością na poziomie 26 proc. Kolejne pozycje zajęli Paweł Kukiz, Małgorzata Kidawa-Błońska i Jarosław Gowin, a czołową dziesiątkę zamyka Robert Biedroń, cieszący się zaufaniem 33 proc respondentów. Kandydat na prezydenta wzbudza nieufność wśród 37 proc. ankietowanych.

Styczniowy ranking

Z badania przeprowadzonego przez CBOS w dniach 9-16 stycznia wynikało, że największym zaufaniem społecznym cieszył się prezydent Andrzej Duda (64 proc., nieufność 23 proc.). Na kolejnym miejscu znalazł się premier Mateusz Morawiecki. Szefowi rządu ufało 59 proc. badanych, nieufność budził wśród 24 proc. respondentów. Pierwsze dwa miejsca nie zmieniły się w porównaniu z grudniem.

Zmiana nastąpiła natomiast na trzecim miejscu w rankingu zaufania do polityków. W grudniu taki sam wynik uzyskali Zbigniew Ziobro i Jarosław Kaczyński. W styczniu z kolei Ziobro sam zajął trzecie miejsce budząc zaufanie 46 proc. ankietowanych (i nieufność wśród 35 proc.), a Kaczyński miejsce czwarte (45 proc. zaufania, nieufność 40 proc.). Piąte miejsce zajął Mariusz Błaszczak (41 proc. zaufania, nieufność 25 proc.)

Największe zaufanie z polityków opozycji budził Władysław Kosiniak-Kamysz, który zdobył 6 miejsce w całym rankingu (39 proc., nieufność 15 proc.). Na siódmym miejscu znalazł się Paweł Kukiz (38 proc. zaufania, nieufność 27 proc.), a na ósmym Małgorzata Kidawa-Błońska (37 proc. zaufania, nieufność 25 proc.). Kandydatka PO na prezydenta w porównaniu do grudnia spadła o dwa miejsca w rankingu. Kolejne miejsce zajął Jarosław Gowin (34 proc. zaufania, nieufność 25 proc.), a pierwszą dziesiątkę zamykał Robert Biedroń (33 proc. zaufania, nieufność 35 proc.).

Z kolei politykami, którym respondenci najbardziej nie ufają byli Janusz Korwin-Mikke (16 proc. zaufania, nieufność 56 proc.) i Grzegorz Schetyna (21 proc. zaufania, nieufność 51 proc.).

