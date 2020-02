Atak nożownika w Krakowie. Nie żyje 40-latek, policja szuka napastnika

W godzinach popołudniowych do jednej z przychodni przy ulicy Teligi przyszedł mężczyzna z raną kłutą pleców – relacjonuje portal RMF 24. Na miejscu 40-latek stracił przytomność. Wówczas lekarze próbowali go reanimować. Poszkodowany został przewieziony do szpitala, ale mimo wysiłków specjalistów nie udało się go uratować. Mężczyzna zmarł.

Policja prowadzi działania w celu ustalenia tożsamości osoby lub osób, które mogły zaatakować 40-letniego mężczyznę. Organy ścigania zajmą się wyjaśnianiem wszelkich okoliczności zdarzenia.

Czytaj także:

„Tatusiu, tatusiu”. 3-latka została brutalnie zgwałcona, rozpaczliwie wołała o pomoc