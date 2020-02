Koronawirus. Wszystkie 39 polskich próbek z wynikiem negatywnym

Premier Morawiecki podjął decyzję o przyznaniu szpitalom 100 mln złotych na potrzeby związane z badaniem i ewentualnym dalszym leczeniem osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Przekazano też informację o wysłaniu samolotu w celu sprowadzenia 30 tys. testów sprawdzających obecność SARS-CoV-2 u pacjentów. Minister Łukasz Szumowski kilka słów poświęcił także fake newsom pojawiającym się w mediach i mediach społecznościowych. Podkreślał, że nie warto robić z tej kwestii „gry partyjnej”. – Jeżeli tylko pojawi się sygnał, że jest w Polsce przypadek koronawirusa, niezwłocznie poinformowany zostanie o tym pan premier i Polacy – mówił. Dodawał, że wszystkie 39 próbek od pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2 po przetestowaniu dało wyniki negatywne. – W Polsce nie ma koronawirusa – podkreślał Łukasz Szumowski w piątek 28 lutego.

Minister Szumowski zapowiada ruchłe pojawienie się koronawirusa

O nieuchronnym pojawieniu się koronawirusa SARS-CoV-2 mminister zdrowia Łukasz Szumowski mówił już od kilku dni. Swoje przewidywania powtórzył w czwartek 27 lutego. – Nie zdiagnozowano przypadku koronawirusa w Polsce. Jeżeli taka sytuacja nastąpi, będziemy o tym informować – mówił wówczas na konferencji. – Myślę, że to jest kwestia najbliższych dni, kiedy ten wirus się w Polsce pojawi, czy najbliższego czasu. W tej chwili mamy 47 osób, które są hospitalizowane w obserwacji szpitalnej z podejrzeniem, 55 jest objętych kwarantanną domową, a ponad 1570 jest objętych monitorowaniem służb sanitarnych – przekazał. Minister zdrowia zaapelował także do pracowników mediów. – Działalność ws. koronawirusa jest ciągła. W GIS i Ministerstwie Zdrowia pracują całe sztaby ludzi. Te działania są ciągłe. Apeluję do mediów o utrzymanie spokojnego i racjonalnego podejścia, szczególnie, gdy ten wirus się pojawi – mówił.

Czym jest koronawirus?

Koronawirus z Chin dostał się do ludzkiego organizmu po raz pierwszy prawdopodobnie przeniknął w chińskim mieście Wuhan. Niewiele później naukowcy donieśli, że wirus rozprzestrzenia się z człowieka na człowieka. Powoduje niewydolność oddechową, która może prowadzić do śmierci. Z tego powodu na lotniskach na całym świecie mają miejsce zwiększone kontrole pasażerów samolotów, w samym Wuhan wprowadzono też nakaz noszenia masek, które mogą utrudnić przenoszenie wirusa.

Jakie daje objawy?

Szpital Ludowy Uniwersytetu Wuhan 24 stycznia wydał oświadczenie, aby przypomnieć personelowi medycznemu i opinii publicznej o zachowaniu dużej czujności względem objawów zarażenia koronawirusem niezwiązanych z oddychaniem. Zawiadomienie o nowym planie diagnostyki i leczenia zapalenia płuc w przebiegu choroby wieńcowej (wdrożenie próbne) podaje, że objawy kliniczne nowego zapalenia płuc koronawirusa to głównie gorączka, zmęczenie i suchy kaszel. Na interdyscyplinarnym oddziale Medycyny Oddechowej i Krytycznej, Gastroenterologii, Szpitala Ludowego Uniwersytetu w Wuhan odkryto jednak wiele „nietypowych” przypadków podczas diagnozowania i leczenia nowego typu zapalenia płuc.

Profesor Yu Honggang, dyrektor Wydziału Gastroenterologii Szpitala Ludowego Uniwersytetu Wuhan przedstawił jeden z nich. 45-letni mężczyzna udał się na ambulatoryjne leczenie gastroenterologiczne na 3 dni z powodu biegunki. Lekarz wielokrotnie prosił o historię chorób, aby potwierdzić, czy w przeszłości pacjent miał kontakt z nowym zapaleniem płuc w wyniku koronawirusa, ale nie miał wyraźnej gorączki i powiązanych objawów oddechowych. Gruntowną tomografię komputerową wykonano po konsultacji między lekarzem a pacjentem. Wyniki wykazały, że w obu płucach pojawiło się wiele zmian, a test na obecność koronawirusa w wymazie z gardła był pozytywny. Diagnoza została ostatecznie potwierdzona.

Profesor Chen Guozhong, jeden z moderatorów badania i dyrektor jednego z oddziałów Szpitala Ludowego Uniwersytetu Wuhan poinformował, że w wielu przypadkach klinicznych pacjent nie miał typowych objawów oddechowych, takich jak gorączka i kaszel w czasie konsultacji, za to wystąpiły pierwsze objawy ze strony układu pokarmowego, takie jak słaby apetyt, zmęczenie, nudności, wymioty, biegunka itp. Wykazał też objawy neurologiczne, takie jak ból głowy, objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego, takie jak kołatanie serca, ucisk w klatce piersiowej itp. oraz objawy po stronie wzroku, takie jak zapalenie spojówek. Pacjent wykazywał także lekki ból kończyn lub mięśni dolnej części pleców.

