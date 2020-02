PiS powiększa przewagę nad PO. Najnowszy sondaż

Sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” wskazuje, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w lutym, na PiS głos oddałoby 41,4 proc. ankietowanych. Miesiąc wcześniej na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego wskazało 40,48 proc. respondentów. Teraz 25,05 proc. osób biorących udział w badaniu zadeklarowało oddanie głosu na Koalicję Obywatelską. W poprzednim sondażu blok partii opozycyjnych mógł liczyć na 27,39 proc. głosów. Na trzecim miejscu znalazła się Lewica z wynikiem 14,35 proc., odnotowując minimalny spadek notowań w porównaniu ze styczniem (14,66 proc.). Kolejne miejsca zajęły PSL-Koalicja Polska (9,76 proc.) oraz Konfederacja, na którą wskazało 8,31 proc. respondentów.

Badanie przeprowadzono od 24 do 26 lutego na próbie 1097 pełnoletnich Polaków.

Sondaż zaufania

O ile obóz partii rządzącej ma powody do zadowolenia, o tyle Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki stracili w ostatnim sondażu zaufania CBOS. Z badania wynika, że Andrzej Duda cieszy się zaufaniem 60 proc. respondentów, co stanowi spadek o cztery punkty procentowe w porównaniu z poprzednim miesiącem. O pięć punktów procentowych wzrósł także odsetek ankietowanych wykazujących nieufność w stosunku do głowy państwa. Straty odnotował również Mateusz Morawiecki, któremu ufa 55 proc. osób biorących udział w badaniu. Brak zaufania do szefa rządu wskazało z kolei 31 proc. ankietowanych. Trzecie miejsce w zestawieniu zajął Zbigniew Ziobro, który z wynikiem 44 proc. o jeden punkt procentowy wyprzedził Jarosława Kaczyńskiego. Pierwszemu z polityków nie ufa 37 proc. respondentów, a prezesowi PiS aż 43 proc. z nich.

