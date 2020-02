Groźba ataku terrorystycznego w kinach Helios. Ewakuowano widzów

Jak podaje „Gazeta Wrocławska”, wiadomość z groźbą ataku terrorystycznego została wysłana m.in. do kina Helios mieszczącego się w Magnolii Park we Wrocławiu. – Nasi funkcjonariusze szukają osoby lub osób, które zagroziły atakiem, prowadzimy działania w Magnolii Park i w samym kinie – potwierdził w rozmowie z portalem starszy sierżant Dariusz Rajski z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Na miejsce przyjechali strażacy, którzy zajęli się zabezpieczeniem terenu. Nie podjęto jednak decyzji o ewakuacji widzów.

Taka akcja została z kolei przeprowadzona w Bielsku-Białej, o czym poinformowało Antyradio. Tam, podobnie jak we Wrocławiu, otrzymano wiadomość o tym, że w piątek podczas sensu filmu „Swingersi” dojdzie do ataku terrorystycznego z udziałem substancji chemicznych oraz broni palnej. – Około 100 osób zostało ewakuowanych z terenu kina i patio. Teren jest sprawdzany przez policyjnych pirotechników. Jeśli nie zostaną ujawnione żadne podejrzane przedmioty, czynności zostaną zakończone – przekazał po zarządzonej ewakuacji asp.szt. Roman Szybiak, rzecznik bielskiej komendy policji. Z informacji przekazanych przez Antyradio wynika, że informacja z groźbą dotyczącą ataku terrorystycznego została wysłana do wszystkich kin Helios na terenie Polski przez nadawcę podpisującego się pseudonimem „Swingers”.

