Polski rząd chce spotkania Grupy Wyszehradzkiej. Głównym tematem koronawirus

Mateusz Morawiecki we wpisie na Twitterze podkreślił, że Grupa Wyszehradzka jest „realnym wymiarem partnerstwa”. „W środę w Pradze z inicjatywy Polski odbędzie się spotkanie państw V4 poświęcone obecnej sytuacji w Europie. Chcemy wypracować rozwiązania i zacieśnić współpracę w najbardziej palącej kwestii koronawirusa” – dodał premier. Przypomnijmy, do V4 oprócz Polski należą Czechy, Węgry oraz Słowacja. Jak do tej pory na terenie żadnego z tych państw nie odnotowano przypadku zarażenia koronawirusem.

Koronawirusa nie ma w Polsce

– Żadna z badanych w piątek przez Państwowy Zakład Higieny próbek nie jest pozytywna. Nadal więc nie mamy w Polsce potwierdzonego zarażenia koronawirusem – przekazał w sobotę rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, o czym Polska Agencja Prasowa poinformowała na Twitterze. Przypomnijmy, o tym, że w naszym kraju wciąż nie odnotowano żadnego przypadku zarażenia koronawirusem, mówił na piątkowej konferencji prasowej Łukasz Szumowski.

Piątkowa konferencja ministra

– Pojawiają się w mediach różne fake newsy, niepotwierdzone doniesienia. Niedawno pojawił się wpis marszałek Kidawy-Błońskiej. Zadzwoniłem do niej, wyjaśniłem przed chwilą, jak wygląda sytuacja, jakie są dane – mówił podczas piątkowej konferencji prasowej Łukasz Szumowski. Zapewnił, że jest otwarty na rozmowy z politykami. – Nie warto robić z tego gry partyjnej, gdy to może negatywnie odbić się na zdrowiu pacjentów – dodał minister zdrowia. – Jeśli tylko pojawi się sygnał, że jest w Polsce koronawirus, zostanie to przekazane premierowi i wszystkim za pośrednictwem mediów – wskazał. – 39 próbek z wczoraj jest negatywnych. Na pewno wkrótce któraś będzie pozytywna. Ale dziś nie ma. Nie ma co straszyć ludzi, że mamy koronawirus w Polsce – mówił Szumowski.

